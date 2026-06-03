На строительстве надземного перехода в Одинцове приступили к сборке лестниц

03 июня 2026, 13:29

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Надземный пешеходный переход строят на пересечении улиц Вокзальная и Баковская в Одинцове. Сейчас рабочие приступили к сборке металлоконструкций лестничного схода. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Общая строительная готовность объекта составляет в настоящее время 23%.





«На опоре со стороны Баковской улицы началась сборка металлоконструкций лестничного схода. На опоре со стороны улицы Вокзальная продолжается армирование ростверка и монтаж каркаса стоек. Кроме того, ведётся изготовление арматурных элементов для дальнейшего устройства конструкций», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.