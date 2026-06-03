В Ступине начнут выпускать чернила для цифровых промышленных линий
Завод по выпуску чернил для цифровых промышленных линий построит в округе Ступино компания «Новые технологии печати». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Соглашение о новом производстве гендиректор компании Глеб Киселёв подписал с зампредом областного правительства — министром инвестиций, промышленности и науки региона Екатериной Зиновьевой на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).
«Завод построят на участке площадью 2 900 квадратных метров. Там будут производить чернила, лаки и специализированные покрытия, предназначенные для цифровой индустриальной печати. Объем инвестиций в проект составит 430 миллионов рублей», — сказала Екатерина Зиновьева.Она добавила, что на заводе создадут 34 рабочих места.
Начать строительство планируют во втором квартале 2027 года, а ввести объект в эксплуатацию — в третьем квартале 2029 года.