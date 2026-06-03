В Ступине начнут выпускать чернила для цифровых промышленных линий

03 июня 2026, 13:41

оригинал Фото: istockphoto.com/Matveev_Aleksandr

Завод по выпуску чернил для цифровых промышленных линий построит в округе Ступино компания «Новые технологии печати». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Соглашение о новом производстве гендиректор компании Глеб Киселёв подписал с зампредом областного правительства — министром инвестиций, промышленности и науки региона Екатериной Зиновьевой на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).





«Завод построят на участке площадью 2 900 квадратных метров. Там будут производить чернила, лаки и специализированные покрытия, предназначенные для цифровой индустриальной печати. Объем инвестиций в проект составит 430 миллионов рублей», — сказала Екатерина Зиновьева.