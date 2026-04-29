На 16 подмосковных дорогах починили светофоры
Неисправные светофоры отремонтировали специалисты Мосавтодора на 16 региональных дорогах в 11 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«В городской черте светофоры починили на Керамической и Саввинской улицах в Балашихе, на улице Мира в Мытищах, на Красногвардейском бульваре и улицах Симферопольская и Большая Серпуховская в Подольске, на улице Ленина в Озёрах, на Пролетарском проспекте в Щёлкове, на Парковой улице в Долгопрудном и на профсоюзной улице в Реутове», — говорится в сообщении.Кроме того, светофоры заработали на Совхозной улице в деревне Пирогово округа Мытищи, дороге в деревне Шепилово под Серпуховом, на 32-м километре Волоколамского шоссе в посёлке Нахабино округа Красногорск, на дороге в деревне Малые Вязёмы Одинцовского округа и на 62-м километре Каширского шоссе в Домодедове.