На трассе в Подмосковье провели учения по ликвидации последствий ДТП
Межведомственные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия провели на Северном обходе Одинцова. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на госкомпанию «Автодор».
В учениях приняли участие сотрудники «Автодора», Госавтоинспекции и МЧС, а также бригады скорой помощи.
«По легенде, на трассе столкнулись грузовик и легковая машина, и грузовой автомобиль из-за разлива топлива загорелся. Авария перекрыла проезд и вызвала пробку», — говорится в сообщении.Участники тренировки оперативно ликвидировали возгорание, освободили из автомобилей зажатых там людей, оказали им первую помощь и передали врачам, эвакуировали повреждённые машины, расчистили проезжую часть и открыли движение.