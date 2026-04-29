На трассе в Подмосковье провели учения по ликвидации последствий ДТП

29 апреля 2026, 17:33

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Межведомственные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия провели на Северном обходе Одинцова. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на госкомпанию «Автодор».





В учениях приняли участие сотрудники «Автодора», Госавтоинспекции и МЧС, а также бригады скорой помощи.





«По легенде, на трассе столкнулись грузовик и легковая машина, и грузовой автомобиль из-за разлива топлива загорелся. Авария перекрыла проезд и вызвала пробку», — говорится в сообщении.