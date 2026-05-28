На 16 региональных дорогах Подмосковья отремонтировали освещение

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Освещение на 16 региональных дорогах в 13 округах Московской области восстановили за неделю специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели в городах и в малых населённых пунктах.





«В городской черте освещение починили в Северном проезде в Серпухове, в Гаражном проезде в Протвине, в Подольске на улице Школьная в микрорайоне Климовск и на улице Московская в микрорайоне Львовский, на Обуховской улице в Солнечногорске, на проспекте Мира во Фрязине, на улице Ахмет-хан Султана в Жуковском, на Пионерской улице в Балашихе и на Новом бульваре в Долгопрудном», — говорится в сообщении.