В новой котельной Воскресенска начались пусконаладочные работы
Котельную мощностью 16,8 МВт строят в микрорайоне Лопатинский округа Воскресенск. О ходе работ рассказали в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Сейчас готовность объекта составляет 85%. Всё оборудование уже подключено, рабочие приступили к пусконаладочным работам.
«Общая площадь одноэтажной котельной составляет 216 квадратных метров. Там установили четыре водогрейных котла марки RIMAN STARK 4200 российского производства. Топливом будет служить природный газ. Постоянное присутствие персонала на объекте не потребуется — вся техника работает в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.После запуска котельная обеспечит горячей водой и теплом 17 соцобъектов и 29 многоквартирных домов.