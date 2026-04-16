В Видном построят паркинг на 1650 машин

16 апреля 2026, 10:31

Девятиэтажный паркинг открытого типа на 1650 машино-мест построят рядом с жилым комплексом «Видный берег 2.0» в городе Видное Ленинского округа. Проект одобрил Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.





Строительство планируют провести в две очереди. В рамках первой обустроят стоянку для 704 автомобилей, а потом ещё для 946.





«Общая площадь паркинга составит свыше 46 тысяч квадратных метров. На первом этаже помимо парковки разместят помещения общественного назначения», — рассказала министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.