В Видном построят паркинг на 1650 машин
Девятиэтажный паркинг открытого типа на 1650 машино-мест построят рядом с жилым комплексом «Видный берег 2.0» в городе Видное Ленинского округа. Проект одобрил Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Строительство планируют провести в две очереди. В рамках первой обустроят стоянку для 704 автомобилей, а потом ещё для 946.
«Общая площадь паркинга составит свыше 46 тысяч квадратных метров. На первом этаже помимо парковки разместят помещения общественного назначения», — рассказала министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.Основными цветами здания будут светло- и тёмно-серый, а верхнюю часть фасадов оформят алюминиевыми ламелями. Они создадут узор, похожий на верхушку айсберга.