В Подмосковье отремонтировали дорожные ограждения в 11 округах

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в одиннадцати округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На дорогах, расположенных в черте городов, ограждения починили на улице Московская в Можайске, на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на улице Чехова в Лосино-Петровском, на улице Мира в Мытищах, на Транспортной улице в Реутове, на улице Парковая в Лыткарине и на Носовихинском шоссе в Балашихе», — говорится в сообщении.Кроме того, ремонтные работы провели в малых населённых пунктах: на улице Почтовая в посёлке Нахабино округа Красногорск, на дорогах в деревне Детково округа Чехов и в посёлке дома отдыха «Авангард» округа Серпухов, а также на 67-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово.
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Лев Каштанов