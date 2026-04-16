На 23 мостах в Подмосковье идёт капремонт по нацпроекту
В Московской области ведётся капитальный ремонт 23 мостовых сооружений в 16 округах. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На всех объектах задействовано 230 специалистов и более 60 единиц спецтехники. Мостовики ремонтируют пролётные строения, мостовое полотно, заменяют ограждения и системы водоотвода. Всего в этом году планируется завершить капремонт 30 мостов и путепроводов. Кроме того, в ближайшее время на 50 искусственных сооружениях начнутся планово-предупредительные работы для поддержания их в нормативном состоянии, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В Звенигороде (Одинцовский округ) ремонтируют два перехода через реку Сторожку, ведущих к микрорайону Дютьково. Сейчас на одном объекте бетонируют открылки и шкафные стенки, на другом — обустраивают опалубку и бетонируют подферменники. В Зарайске на мосту через Осётрик (связь с Луховицами) устраивают основания под переходные плиты и меняют шкафные стенки. В деревне Янино (Егорьевск) на переходе через Белавинку срубают сваи, армируют ригель, укрепляют конусы и готовят площадку для крана под монтаж балок.
В Коломне на Рязанском шоссе в селе Непецино (мост через Северку) монтируют оголовки трубосвай и укладывают плиты для подкрановой площадки. В Шатуре на мосту через Шатурский канал (Кервское шоссе) демонтируют старые и устанавливают новые балки и опоры. Аналогичные работы идут ещё на 17 объектах в Чехове, Подольске, Щёлкове, Истре, Волоколамском, Дмитровском, Наро-Фоминском и Пушкинском округах.
