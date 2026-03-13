На 38 ж/д станциях Подмосковья появятся современные валидаторы

13 марта 2026, 15:51

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Современные валидаторы установит в этом году на 38 железнодорожных станциях Московской области ЦППК. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на компанию-перевозчика.





Новые валидатора появятся на станциях в Дмитрове, Красногорске, Лобне, Долгопрудном, Одинцове, Рузе. Можайске, Чехове, Волоколамске, Воскресенске, Коломне и Серпухове.





«Отличительным качеством этих валидаторов является способность работать при отключении электричества за счёт аккумуляторов», — говорится в сообщении.