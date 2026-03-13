На 38 ж/д станциях Подмосковья появятся современные валидаторы
Современные валидаторы установит в этом году на 38 железнодорожных станциях Московской области ЦППК. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на компанию-перевозчика.
Новые валидатора появятся на станциях в Дмитрове, Красногорске, Лобне, Долгопрудном, Одинцове, Рузе. Можайске, Чехове, Волоколамске, Воскресенске, Коломне и Серпухове.
«Отличительным качеством этих валидаторов является способность работать при отключении электричества за счёт аккумуляторов», — говорится в сообщении.Первые автономные валидаторы ЦППК установила в 2023 году на станциях МЦД-3 и МЦД-4. Аппараты надёжно защищены от внешних воздействий благодаря специальному корпусу, а подсветка обеспечивает чёткое изображение на дисплее и в темноте, и при ярком свете.