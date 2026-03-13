В Подмосковье за пять лет переселили из ветхого жилья более 31 тысячи человек
Свыше 31 тысячи человек переселили из аварийного жилья в Московской области за последние пять лет по Народной программе «Единой России». Об этом рассказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов, сообщает пресс-служба партии.
Общий объём расселённого аварийного фонда в регионе составил более полумиллиона квадратных метров. Только в прошлом году в новые квартиры переехали свыше 11 тысяч человек, и в этом году ожидается столько же.
«Ключевой принцип Народной программы состоит в том, что новые жилые кварталы строят не в чистом поле, а сразу с полноценной инфраструктурой. В регионе действуют строгие стандарты ввода ЖК: должны быть обустроены парковки, парки, школы, детские сады и поликлиники», — отметил Сергей Пахомов.Результаты реализации Народной программы в сфере жилищного строительства и ЖКХ обсудили на форме «Единой России» «Есть результат!» в Ростове-на-Дону. Всего по программе за последние пять лет в стране ввели в эксплуатацию свыше 500 млн квадратных метров жилья.