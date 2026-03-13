В Лосино-Петровском ищут подрядчика на ремонт участка водопровода

13 марта 2026, 15:38

оригинал Фото: istockphoto.com/VGI

Водопроводную сеть общей протяжённостью 780 метров планируют отремонтировать в городе Лосино-Петровский в текущем году. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать участок сети водоснабжения в Лосино-Петровском от улицы Чехова до улицы Кирова», — говорится в сообщении.