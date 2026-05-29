На 40 подмосковных дорогах отремонтировали знаки

29 мая 2026, 12:36

Ремонт повреждённых и восстановление отсутствующих знаков провели за неделю специалисты Мосавтодора на 40 региональных дорогах в 19 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Дорожные знаки приводят в порядок в рамках работ по летнему содержанию транспортной сети.





«Самый большой объём работ провели в округе Серпухов: там отремонтировали знаки на десяти дорогах: в самом городе — на Борисовском и Московском шоссе и на улицах 2-я Московская, Коншиных и Звёздная, а в малых населённых пунктах — на улице имени А.И. Калинина в селе Липицы, на улице Высокая в деревне Лукьяново, а улице Р.И. Ракова в деревне Михайловка, на Заречной улице в деревне Мещериново и на улице Ленина в посёлке Большевик», — говорится в сообщении.