В подмосковном посёлке Кировский сносят аварийный дом

29 мая 2026, 11:32

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Деревянный одноэтажный жилой дом на четыре квартиры, находящийся в аварийном состоянии, сносят в центре посёлка Кировский округа Лотошино. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Дом №23а построили 68 лет назад. Его общая площадь составляет около 100 квадратных метров.





«Обследование показало, что из-за длительной эксплуатации деревянные несущие конструкции частично разрушились. Восстановить здание не представлялось возможным, поэтому жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.