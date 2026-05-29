В Котельниках провели мастер-класс для детей «Простая электроника»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Мастер-класс «Простая электроника» организовали для детей участников специальной военной операции в центре молодежного инновационного творчества «Призма» в Котельниках в четверг, 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Занятие провела Элина Розанова. Она показала ребятам различные технические детали, объяснила, для чего они служат и как работают, а затем предложила самостоятельно собрать световой меч.





«Ребята под присмотром наставника собирали элементы, работали паяльниками, и в результате у них всё получилось — мечи засветились в руках», — говорится в сообщении.