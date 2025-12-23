На более чем 40 станциях Подмосковья усилили дежурства в часы пик

23 декабря 2025, 16:19

оригинал Фото: «Московская железная дорога»

На пассажирских платформах и пешеходных переходах Московской железной дороги усилили меры безопасности. На станциях и остановках, где за год фиксировали более двух случаев травмирования, организовали дежурства в утренние и вечерние часы пик — с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.





Сотрудники железной дороги дежурят на платформах и переходах, чтобы пресекать нарушения и напоминать пассажирам о правилах безопасности. Специалисты объясняют людям, чем опасен выход на пути и несанкционированный проход на платформы.



Всего дежурства организовали на 42 станциях и остановочных пунктах, а еще — на 28 одноуровневых пешеходных переходах. Эти меры помогут снизить число несчастных случаев на ж/д объектах.



Больше всего происшествий зафиксировали на Ярославском направлении — на станциях Тайнинская, Москва-3, Строитель, Подлипки-Дачные, Лосиноостровская и Челюскинская. На Курском направлении чаще всего травмы получали пассажиры в Чехове и Текстильщиках, на Горьковском — в Расторгуево и Чухлинке, на Казанском — в Быково, на Киевском — на Поклонной, а также на остановочном пункте Площадь трёх вокзалов.



Основные причины остаются прежними: