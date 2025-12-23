Достижения.рф

На более чем 40 станциях Подмосковья усилили дежурства в часы пик

На пассажирских платформах и пешеходных переходах Московской железной дороги усилили меры безопасности. На станциях и остановках, где за год фиксировали более двух случаев травмирования, организовали дежурства в утренние и вечерние часы пик — с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.



Сотрудники железной дороги дежурят на платформах и переходах, чтобы пресекать нарушения и напоминать пассажирам о правилах безопасности. Специалисты объясняют людям, чем опасен выход на пути и несанкционированный проход на платформы.

Всего дежурства организовали на 42 станциях и остановочных пунктах, а еще — на 28 одноуровневых пешеходных переходах. Эти меры помогут снизить число несчастных случаев на ж/д объектах.

Больше всего происшествий зафиксировали на Ярославском направлении — на станциях Тайнинская, Москва-3, Строитель, Подлипки-Дачные, Лосиноостровская и Челюскинская. На Курском направлении чаще всего травмы получали пассажиры в Чехове и Текстильщиках, на Горьковском — в Расторгуево и Чухлинке, на Казанском — в Быково, на Киевском — на Поклонной, а также на остановочном пункте Площадь трёх вокзалов.

Основные причины остаются прежними:

  • люди переходят пути в неположенных местах,
  • пытаются попасть на платформы в обход турникетов.
Чаще всего правила нарушает молодёжь — её не останавливают ни ограждения, ни запрещающие сигналы светофоров. Отдельное внимание уделяют пешеходным переходам. Наибольшее число травм зарегистрировали на семи участках, в том числе на направлениях Манихино I — Новоиерусалимская, Быково — Раменское, Павшино — Нахабино и у станции Софрино. Ещё на 13 переходах люди пострадали из-за того, что находились на путях в наушниках.

Московская железная дорога призывает жителей и гостей региона строго соблюдать правила безопасности и не рисковать жизнью ради экономии времени.
Ирина Паршина

