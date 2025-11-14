На 50-м км трассы М-7 «Волга» на дорогу упал уличный фонарь

14 ноября 2025, 09:31

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уличный фонарь упал на проезжую часть на 50-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» на территории Богородского округа. Информацию об этом разместила в своих соцсетях пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Из-за происшествия проезд на участке дороге затруднён.





«На месте регулируют движение сотрудник дорожно-постовой службы: грузовой транспорт пускают в объезд», — говорится в сообщении.