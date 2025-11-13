В подмосковной Кашире более 250 школьников вступили в ряды Движения Первых
В Кашире провели церемонию посвящения школьников в ряды Движения Первых. Мероприятие объединило около 400 участников — педагогов, родителей, представителей администрации и самих активистов. В этот день более 250 школьников вступили в движение, сообщили в Администрации городского округа Кашира.
С приветственными словами к ним обратились депутат Московской областной Думы Андрей Голубев и руководитель местной ассоциации ветеранов СВО Александр Зотов. После торжественной части юные ребята произнесли слова клятвы, и каждому вручили значок участника.
«Я, как участник СВО, очень рад, что появилось это движение, и так много ребят присоединилось и присоединяется к нему. Это объединяет нас, важно достигать вершин и стремиться к этому. Стремитесь быть первыми, будьте первыми», — отметил Александр Зотов.Движение Первых помогает школьникам развиваться, участвовать в интересных проектах и находить единомышленников. Оно формирует активную и ответственную молодежь, готовую воплощать идеи добра и взаимопомощи. Завершили праздник концертной программой и выступлением детского духового оркестра.