В подмосковной Кашире более 250 школьников вступили в ряды Движения Первых

13 ноября 2025, 19:25

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

В Кашире провели церемонию посвящения школьников в ряды Движения Первых. Мероприятие объединило около 400 участников — педагогов, родителей, представителей администрации и самих активистов. В этот день более 250 школьников вступили в движение, сообщили в Администрации городского округа Кашира.





С приветственными словами к ним обратились депутат Московской областной Думы Андрей Голубев и руководитель местной ассоциации ветеранов СВО Александр Зотов. После торжественной части юные ребята произнесли слова клятвы, и каждому вручили значок участника.

​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира



«Я, как участник СВО, очень рад, что появилось это движение, и так много ребят присоединилось и присоединяется к нему. Это объединяет нас, важно достигать вершин и стремиться к этому. Стремитесь быть первыми, будьте первыми», — отметил Александр Зотов.