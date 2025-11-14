Житель Люберец попался на краже сигарет из деревенского магазина
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МОПо данным следствия, злоумышленник зашёл в магазин вместе со своим знакомым. Затем он незаметно проник в подсобку, украл со стеллажа пачки сигарет и сложил их в две коробки. В это время его подельник следил за обстановкой в торговом зале. Затем преступники покинули магазин через запасной выход и скрылись.
«Установить личность вора удалось с помощью запись камер видеонаблюдения. Мужчину задержали на одной из улиц в Люберцах. Он рассказал, что украденное продал, а деньги потратил на личные нужды», — говорится в сообщении.Теперь полицейские разыскивают второго участника кражи.