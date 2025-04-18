На 62-м км трассы М-2 «Крым» ограничили движение из-за ремонта путепровода

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Движение на 62-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» на территории муниципального округа Чехов ограничили в связи с ремонтом путепровода, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«В ходе ремонта, при котором будет ограничено движение по одной полосе в каждую сторону, на путепроводе заменят балки пролётного строения, деформационные швы и сопряжения, уложат новое покрытие и обновят барьерное ограждение», — говорится в сообщении.На время ремонта на подъезде к участку работы установили дорожные знаки, ограничивающие максимальную скорость 60 километрами в час, а также указывающие направление движения.
Завершить ремонт планируется во втором квартале 2026 года.
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