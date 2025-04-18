В Подмосковье отремонтируют около 130 участков дорог к храмам

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Около 130 участков региональных дорог общей протяжённостью свыше 380 км, ведущих к соборам и церквям, отремонтируют в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт проведут в 38 округах Московской области, обеспечив комфортный путь для верующих и туристов к церквям, монастырям и соборам региона», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.В частности, в Егорьевске уже стартовал ремонт Владимирской улицы, ведущей к Свято-Троицкому Мариинскому женскому монастырю. Здесь обновят более 2,6 км покрытия. А в Волоколамском округе отремонтируют около 8,3 км дороги к Иосифо-Волоцкому монастырю. Ремонт проведут также на дорогах, ведущих к сельским церквям, например, к храму Преображения Господня в клинском селе Спас-Заулок, к церкви Рождества Богородицы в ступинском селе Кременье и пр.
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Лев Каштанов