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В Подмосковье отремонтируют около 130 участков дорог к храмам

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Около 130 участков региональных дорог общей протяжённостью свыше 380 км, ведущих к соборам и церквям, отремонтируют в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт проведут в 38 округах Московской области, обеспечив комфортный путь для верующих и туристов к церквям, монастырям и соборам региона», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
В частности, в Егорьевске уже стартовал ремонт Владимирской улицы, ведущей к Свято-Троицкому Мариинскому женскому монастырю. Здесь обновят более 2,6 км покрытия. А в Волоколамском округе отремонтируют около 8,3 км дороги к Иосифо-Волоцкому монастырю. Ремонт проведут также на дорогах, ведущих к сельским церквям, например, к храму Преображения Господня в клинском селе Спас-Заулок, к церкви Рождества Богородицы в ступинском селе Кременье и пр.

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#подмосковье
Ветеран Умеренков из Долгопрудного рассказал о своём боевом опыте
18 апреля 2025, 12:01

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Dorozhkina

Ветеран Великой Отечественной войны 101-летний житель Долгопрудного Александр Егорович Умеренков в преддверии Дня Победы рассказал о своём воинском пути, сообщает 360.ru.
В армию Александр Егорович пошёл в 18 лет, а в 19 уже оказался на фронте. За годы службы он получил несколько боевых наград, но особенно гордится первой, которую он получил за взятие в плен вражеских солдат.

«Мы подкатили пушки метров на 100, ударили по амбразуре и вывели оттуда десять немцев, в плен взяли, за что я был награжден первой медалью «За Отвагу», — рассказал Александр Егорович.
Умеренков принимал участие в освобождении Орловской и Брянской областей, Белоруссии, стран Балтии и победу встретил в Прибалтике.

После окончания войны Александр Умеренков продолжил службу, его общий воинский стаж составляет 27 лет. Сейчас ветеран проводит уроки мужества в подмосковных школах.

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#великая отечественная война
#долгопрудный
#патриотизм
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103-летнему ветерану из Балашихи вручили медаль к годовщине Победы
18 апреля 2025, 11:09

Фото: istockphoto.com/Olga Chetvergova

Юбилейную медаль в честь 80-летия Победы получил проживающий в Балашихе ветеран Великой Отечественной войны Александр Григорьевич Золотов, награду вручил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает 360.ru.
Александр Золотов ушёл на войну в 1941 году. Когда немцы шли на Рязанскую область, артиллерийская батарея Золотова охраняла станцию Узловая, где ремонтировались паровозы. Там при налёте немецкой авиации Золотов оглох на одно ухо. Часть бойцов, включая Золотова, осталась на посту, а другая часть отошла пообедать.

«Слышу мотор — значит, немецкий самолет летит. Я только выскочил, и в этот момент бомба — бах. В орудия, где люди кушали на обеде. Когда я вышел, меня на метров десять отнесло», — рассказал ветеран.
Победу Александр Золотов встретил в 30 километрах от Берлина.

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#балашиха
#ветеран
#великая отечественная война
#игорь брынцалов
#победа
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Загруженность дорог Московской области утром 18 апреля составила пять баллов
18 апреля 2025, 10:21

Фото: istockphoto.com/Olga Chetvergova

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро пятницы, 18 апреля, основные заторы отмечаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более миллиона машин, что на 0,7% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#минтранс мо
#дороги
#пробки
#трафик движения
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье спасли запертого в квартире мужчину с инсультом
18 апреля 2025, 10:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Одинокого 59-летнего мужчину, который нуждался в медицинской помощи, но не мог самостоятельно отпереть дверь своей квартиры, спасли работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в посёлке Мостовик Сергиево-Посадского округа.
«За помощью в единую службу спасения «Система-112» обратился сосед мужчины. Он рассказал, что слышит крики о помощи и стук из соседней двери, но войти не может, так как дверь изнутри закрыта на задвижку», — говорится в сообщении.
Спасатели оперативно прибыли на место вызова и в присутствии полиции вскрыли дверь слесарным инструментом. На полу у двери лежал сильно истощённый хозяин квартиры. Спасатели перенесли мужчину на кровать, а после медицинского осмотра транспортировали для дальнейшей госпитализации. Предварительный диагноз хозяина квартиры — инсульт.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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#спасатели
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Комлесхоз Подмосковья объявил о старте весеннего фотоконкурса
18 апреля 2025, 09:54

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО/Андрей Киселёв

Фотоконкурс «Весеннее настроение» открылся в Московской области, принять в нём участие приглашают всех любителей природы, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Отправляйтесь в весенний лес и делитесь красотой подмосковной природы! Самые красивые фотографии будут опубликованы в телеграмм-канале Комитета», — говорится в сообщении.
Для участия в конкурсе фотографию весеннего леса следует разместить в закрепленном сообщении в телеграмм-канале областного Комлесхоза под постом фотоконкурса или в чатах 19 подмосковных лесничеств с хештегом #весеннеенастроение2025. Работы принимаются до 18 мая.

По итогам голосования будут выбраны пять лучших фотографий, авторы которых получат призы.

В ведомстве подчеркнули, что фотографии на конкурс должны быть сделаны именно на территории подмосковных лесничеств, а не в городском парке или на дачном участке. В конкурсе также не могут принимать участие изображения, созданные при помощи искусственного интеллекта.

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