В Подмосковье переименовали две железнодорожные станции

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Два остановочных пункта переименовали на железной дороге в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Московскую железную дорогу (МЖД).
«Новые названия получили остановочные пункты, которые ранее обозначались числами километров. В частности, остановочный пункт 137 км называется теперь Даниловское, а станция 142 км — Стомна», — говорится в сообщении.В МЖД пояснили, что переименование проводится с учётом местных топонимов или других объектов, которые расположены рядом с остановочным пунктом.
Пассажиров просят участь произведённые изменения, а также проверять актуальное расписание электричек на сайте компании-перевозчика.
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Лев Каштанов