На аэродроме Дракино приступили к лётной практике подмосковные кадеты

11 июня 2025, 17:45

оригинал Фото: пресс-служба Миобразования МО

Для кадетов школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. Покрышкина началась лётная практика. Она проходит на аэродроме Дракино в городском округе Серпухов, сообщили в пресс-службе Миобразования Московской области.







«Будущие пилоты прошли теоретическую подготовку, сдали зачёты и выполнили прыжки с парашютом. Теперь их ждёт практика на лёгком самолёте Eurostar под руководством лётчиков-инструкторов. Всего практику пройдут 60 кадетов. Каждый налетает не менее 8,5 часов», – отметили в пресс-службе ведомства.