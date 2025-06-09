На аллее Ударников в Шатуре проведут субботник
Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Субботник предложил провести на аллее Ударников в Шатуре глава муниципального округа Николай Прилуцкий. Этот и другие вопросы благоустройства исторической части города он обсудил на выездной встрече с руководством Шатурской ГРЭС, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Данная территория давно требует внимания. Большое спасибо, что начали приводить в порядок памятник, который находится у вас на балансе. Чувствуется, что подошли к делу ответственно, но понимаем, что этого нам всем недостаточно. Предлагаю сейчас определиться со сроками и провести совместный субботник вместе с управляющей компанией и службой дорожного хозяйства», — сказал Николай Прилуцкий.По итогам встречи была также принято решение создать проект реконструкции зоны отдыха в исторической части Шатуры: там должны проложить пешеходные дорожки, установить лавочки и дополнительное освещение. Кроме того, рассматривается возможность создать в сквере искусственный пруд.