На аллее Ударников в Шатуре проведут субботник

09 июня 2025, 14:56

Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Субботник предложил провести на аллее Ударников в Шатуре глава муниципального округа Николай Прилуцкий. Этот и другие вопросы благоустройства исторической части города он обсудил на выездной встрече с руководством Шатурской ГРЭС, сообщает пресс-служба окружной администрации.







«Данная территория давно требует внимания. Большое спасибо, что начали приводить в порядок памятник, который находится у вас на балансе. Чувствуется, что подошли к делу ответственно, но понимаем, что этого нам всем недостаточно. Предлагаю сейчас определиться со сроками и провести совместный субботник вместе с управляющей компанией и службой дорожного хозяйства», — сказал Николай Прилуцкий.