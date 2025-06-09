Воробьёв: в Подмосковье реализуют план трансформации нестационарной торговли
В Подмосковье усилят контроль в сфере нестационарной торговли, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, необходимость трансформации НТО связана с необходимостью решить целый ряд проблем.
«Понятно, с чем мы боремся. Это незаконная миграция, неуплата налогов, несоблюдение санитарных норм, не соответствующий городу внешний облик», – пояснил губернатор на совещании с руководителями министерств и главами муниципалитетов.Несмотря на масштабные меры, полный отказ от нестационарной торговли не предусмотрен. Губернатор подчеркнул, что уличная торговля будет приведена в порядок. Объекты должны соответствовать нормативам, работать легально и в рамках законодательства. Ужесточение контроля не коснётся точек, работающих эффективно и на законных основаниях.
«Много объектов, которые просто радуют глаз, которые продают и газеты, и хлеб, производимый и в Щёлкове, и в Клину, и в других городах. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Владимирович Двойных, а также зампред правительства Московской области Вячеслав Вячеславович Духин занимаются программой трансформации нестационарной торговли вместе с территориями. У нас есть план. Видим, что этот план можно и нужно увеличивать», – подчеркнул Воробьёв.Ранее сообщалось, что местные власти до 2027 года планируют сократить количество нестационарных торговых объектов более чем на 50%. Однако полный запрет на НТО вводить не будут. Такие объекты важны в зонах отдыха, парках, вблизи жилых комплексов, так как людям удобно покупать там сезонные фрукты, ягоды или овощи.
«Мы считаем, что 11 тыс. объектов можно сохранить. Также считаем, что план в 3,6 тыс. демонтируемых объектов НСТ, которые раздражают жителей, вполне выполним», – отметил Духин.Ожидается, что модернизация НТО позволит повысить уровень санитарии, легализовать часть торговли и улучшить визуальное восприятие городской среды.