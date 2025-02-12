На архитектурном форуме «Казаныш» представили цифровой опыт Подмосковья

Александра Кузьмина (фото: пресс-служба Мособлархитектуры)
Уникальный опыт цифровизации Московской области представила на IV международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Опыт цифровизации Подмосковья вызывает устойчивый интерес у коллег из других регионов и стран. Мы каждый год представляем результаты внедрения различных цифровых решений, при этом делимся не только успешными кейсами, но и анализируем ошибки, чтобы другие могли учесть наш опыт. Такой подход помогает сформировать единую среду для обмена передовыми практиками и повышению эффективности управления в сфере архитектуры и градостроительства», — сказала Александра Кузьмина.Форум «Казаныш» проходил в Казани с 6 по 8 февраля, в его работе приняли участие около 300 специалистов из 23 стран.
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Лев Каштанов