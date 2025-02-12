В Подмосковье появилась возможность записаться в школу приёмных родителей онлайн

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Записаться в школу приёмных родителей в Московской области теперь можно в онлайн-режиме: этот сервис появился на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Перевод услуг в сфере опеки в электронный формат — это важный шаг, который позволяет значительно упростить решение важных вопросов, связанных с опекунством. Цифровизация ускоряет оформление необходимых документов, а сэкономленное время можно направить на заботу о близких», — сказала министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Школа приёмных родителей — это подготовительные курсы, которые в Подмосковье необходимо пройти всем, кто собирается взять на воспитание ребёнка. Для того, чтобы записаться туда через портал госуслуг Подмосковья, нужно выбрать раздел «Соцподдержка», а в нём — подраздел «Усыновление и опека».
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