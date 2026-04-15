На автобусах из Подмосковья в аэропорты с начала года совершили 3 млн поездок
В Подмосковье с января пассажиры более трёх миллионов раз совершали поездки в аэропорты и обратно на автобусах Мострансавто. Это на 6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Для жителей и гостей региона доступно 16 маршрутов, связывающих подмосковные города с аэропортами Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.
«Самым востребованным с начала года оказался маршрут №21 «Лобня (микрорайон Южный) – Шереметьево». На нём зафиксировано более 800 000 поездок. На втором месте – маршрут №30 «станция Домодедово – Аэропорт Домодедово» (свыше 500 000 поездок). Маршрутом №308 «Аэропорт Домодедово – Москва (метро Домодедовская)» воспользовались около 230 000 раз», – рассказали в ведомстве.Чаще всего с января пассажиры оплачивали проезд банковскими картами – 1,3 млн трансакций, социальными картами (более миллиона операций). Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» оплатили свыше 606 000 поездок.
Мострансавто является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.