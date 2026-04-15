На автобусах из Подмосковья в аэропорты с начала года совершили 3 млн поездок

15 апреля 2026, 10:14

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье с января пассажиры более трёх миллионов раз совершали поездки в аэропорты и обратно на автобусах Мострансавто. Это на 6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Для жителей и гостей региона доступно 16 маршрутов, связывающих подмосковные города с аэропортами Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.

«Самым востребованным с начала года оказался маршрут №21 «Лобня (микрорайон Южный) – Шереметьево». На нём зафиксировано более 800 000 поездок. На втором месте – маршрут №30 «станция Домодедово – Аэропорт Домодедово» (свыше 500 000 поездок). Маршрутом №308 «Аэропорт Домодедово – Москва (метро Домодедовская)» воспользовались около 230 000 раз», – рассказали в ведомстве.