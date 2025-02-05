Пешеходный переход над ж/д путями в Лобне откроют в июле

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Строительство пешеходного перехода над железнодорожными путями Савёловского направления ведётся районе Кольцевой улицы в Лобне, сдать объект в эксплуатацию планируется в июле текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В настоящее время строительная готовность перехода составляет 40%. Сейчас рабочие красят металлоконструкции башни-схода со стороны Кольцевой улицы, монтаж здесь начнётся в середине февраля. Кроме того, ведутся работы со стороны Полевой улицы и устройство опор перехода», — говорится в сообщении.Пешеходный переход будет включать в себя пролётное строение и башни-сходы. Предусмотрено также антивандальное остекление перехода, внутреннее освещение и благоустройство пешеходной зоны со стороны улицы Полевая.
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