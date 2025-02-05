В Дмитровском округе провели сезонную уборку дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Работы по зимнему содержанию провели на региональных дорогах Дмитровского городского округа сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В частности, уборка от снега и наледи была проведена на дорогах в сёлах Озерецкое и Ивлево, в деревнях Титово, Свистуха и Подсосенье, на дороге в рабочем посёлке Некрасновский и на Перемиловской улице в городе Яхрома», — говорится в сообщении.Кроме того, рабочие привели в порядок дорожные знаки, установленные рядом с деревней Лупаново и у села Ильино.
В областном Минтрансе отметили, что в комплекс работ по зимнему содержанию работ входит обработка от наледи, ликвидация ям, уборка мусора и ремонт элементов дорожной инфраструктуры: знаков, остановок общественного транспорта, светофоров, ограждений и пр.
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