На обработку дорог Подмосковья от наледи вывели более тысячи спецмашин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Около 1,1 тыс. единиц спецтехники вывели на дороги Московской области для проведения противогололёдной обработки проезжей части, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ночью была проведена обработка от гололёда на опасных участках дорог: мостах, съездах, эстакадах. Кроме того, была проведена сплошная обработка дорог в округах, где прошёл снегопад. В работах задействовано около 1,1 тыс. единиц специализированной техники», — говорится в сообщении.В областном Минтрансе подчеркнули, что специалисты постоянно проверяют дорожные и погодные условия, чтобы обеспечить эффективную и бесперебойную работу на объектах транспортной инфраструктуры.
Отмечается, что в ближайшие дня в столичном регионе ожидаются минусовые температуры, на дорогах возможна гололедица, поэтому водителей призывают быть предельно внимательными.
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Лев Каштанов