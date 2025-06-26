Уполномоченный главы Пушкинского округа Ушакова лично занялась покосом травы

26 июня 2025, 12:08

Видео: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Траву в одном из скверов в Ивантеевке скосила при помощи специального райдера уполномоченный главы Пушкинского округа Нина Ушакова, этот опыт помог ей оценить значение механизированной уборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«Удовольствие от работы я получила колоссальное, новые эмоции — всегда здорово. Сегодня мы всё сводим к экономике: считаем финансовые вложения и временные затраты, человеческие ресурсы и полученные доходы. Так вот, здесь сколько ни считай, а выгода от уборочной техники, причем именно экономическая, очевидна», — рассказала Нина Ушакова.