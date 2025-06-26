В Подмосковье с начала года выявили более 370 самозахватов лесных участков

26 июня 2025, 10:46

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более 370 случаев самовольного занятия лесных участков выявили на территории Московской области с начала 2025 года в ходе патрулирования земель лесфонда. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.







«На территории всех подмосковных лесничеств выявлен 371 факт самовольного занятия лесных участков. Больше всего нарушений — 110 — зафиксировано в Волоколамском лесничестве. На втором месте антирейтинга Подольское лесничество (63 случая самозахвата), а на третьем — Истринское (40 случаев самозахвата земли)», — уточнил председатель областного Комлесхоза Алексей Ларькин.