В подольском парке им. Талалихина с начала лета расписались более 30 пар

26 июня 2025, 11:47

Более 30 пар молодожёнов с начала лета заключили брак на выездной регистрации в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск



«Парк Талалихина является самой популярной из трёх локаций округа для выездных регистраций брака. Кроме того, пары могут зарегистрироваться в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» — там с начала лета было заключено более 20 браков, а также в универсальном спортивном центре «Юность», где за этот период зарегистрировались десять пар», — говорится в сообщении.

