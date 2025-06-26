В подольском парке им. Талалихина с начала лета расписались более 30 пар
Более 30 пар молодожёнов с начала лета заключили брак на выездной регистрации в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Всего в июне в Подольске заявления на проведение выездной регистрации подали 150 пар. А заключить брак 8 июля — в День семьи, любви и верности — собираются свыше десяти пар.«Парк Талалихина является самой популярной из трёх локаций округа для выездных регистраций брака. Кроме того, пары могут зарегистрироваться в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» — там с начала лета было заключено более 20 браков, а также в универсальном спортивном центре «Юность», где за этот период зарегистрировались десять пар», — говорится в сообщении.