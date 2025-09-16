Шахматистки из Подмосковья завоевали награды международного турнира
Золотую и серебряную медали завоевали юные шахматистки из Московской области на личном турнире по блицу среди девочек в рамках международных спортивных Игр святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Соревнования проводились в Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Ульяна Бубнова из округа Домодедово. Второе место заняла Александра Морозова из Егорьевска. А бронзовую награду получила представительница Самарской области Мария Калугина», — говорится в сообщении.Соревнования шахматисток проходили в девять туров. Всего в них приняли участие более 100 спортсменок 2011 и 2012 годов рождения из разных регионов России, а также из Сербии и стран СНГ.