Шахматистки из Подмосковья завоевали награды международного турнира

16 сентября 2025, 11:33

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали юные шахматистки из Московской области на личном турнире по блицу среди девочек в рамках международных спортивных Игр святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Соревнования проводились в Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Ульяна Бубнова из округа Домодедово. Второе место заняла Александра Морозова из Егорьевска. А бронзовую награду получила представительница Самарской области Мария Калугина», — говорится в сообщении.