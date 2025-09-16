Подмосковные спортсмены завоевали 23 медали на Юношеских играх боевых искусств

16 сентября 2025, 09:18

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых, шесть серебряных и двенадцать бронзовых медалей завоевали представители Московской области на XVII Всероссийских юношеских игр боевых искусств. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Такой результат обеспечил подмосковной сборной второе место в общекомандном зачёте в дисциплине «сито-рю».





«Золотые медали в дисциплине «ката» завоевали Асель Каримова, Марсель Каримов и Роман Дмитриенко. Подмосковные спортсмены также стали лучшими в дисциплине «командное ката», где выступали Никита Скударнов, Роман Дмитриенко и Артём Скударнов. И ещё одно золото областной сборной принёс Станислав Щигорцов в дисциплине «кумите», — говорится в сообщении.