Подмосковные спортсмены завоевали 23 медали на Юношеских играх боевых искусств
Пять золотых, шесть серебряных и двенадцать бронзовых медалей завоевали представители Московской области на XVII Всероссийских юношеских игр боевых искусств. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Такой результат обеспечил подмосковной сборной второе место в общекомандном зачёте в дисциплине «сито-рю».
«Золотые медали в дисциплине «ката» завоевали Асель Каримова, Марсель Каримов и Роман Дмитриенко. Подмосковные спортсмены также стали лучшими в дисциплине «командное ката», где выступали Никита Скударнов, Роман Дмитриенко и Артём Скударнов. И ещё одно золото областной сборной принёс Станислав Щигорцов в дисциплине «кумите», — говорится в сообщении.Серебряные медали юношеских игр в копилку Подмосковья принесли Регина Зябирова, Полина Жижина, Марсель Каримов, Егор Филимонов, Умир Шоинов и команда Регины Зябировой, Асели Каримовой и Евы Федотовой.
Бронзовые награды завоевали Асель Каримова, Ева Федотова, Полина Жижина, Артемий Поединцев, Олеся Нестерова, Анастасия Мельникова, София Кузнецова, Умир Шоинов, Иван Шалыгин, София Кузнецова и Наталья Бычкова, а также команда Василисы Власовой, Евы Федотовой, Олеси Нестеровой и Кристины Черных.