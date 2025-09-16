Самбисты из Московской области завоевали медали Кубка Европы среди студентов

16 сентября 2025, 13:48

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну серебряную медаль завоевали представители Подмосковья на Кубке Европы по самбо среди студентов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Турнир проходил в сербском городе Нови-Сад с 12 по 14 сентября.





«Золотые медали завоевали Азамат Умаев, выступавший в весовой категории 79 килограммов, и Савелий Солдатенков в весовой категории 98+ кг. А серебряную награду получил Кирилл Паршин (весовая категория 79 килограммов)», — говорится в сообщении.