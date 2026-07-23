В 12 округах Подмосковья отремонтировали остановки общественного транспорта
Повреждённые остановочные павильоны, расположенные на региональных дорогах в 12 округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в десяти городах и трёх малых населённых пунктах.
«В городской черте остановки починили на улице Советской Конституции в Ногинске, на Фабричном шоссе в Старой Купавне, на улице Профессиональная в Дмитрове, на проспекте Конструктора Селезнёва в Дубне, на Калининградской улице в Королёве, на Пристанционной улице в Ступине, на Центральной улице в Солнечногорске, на улице Пушкина в Луховицах, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде и на Саввинской улице в Балашихе», — говорится в сообщении.Кроме того, павильоны привели в порядок на дорогах в деревне Паниково округа Серпухов и в деревне Кобелёво под Шатурой, а также на улице Объездная Дорога в посёлке Сосновый Бор округа Подольск.