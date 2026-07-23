В Подмосковье подали 200 онлайн-заявок на проверку статуса аварийного дома
Около 200 заявлений на проверку статуса расселения аварийного жилья подали жители Московской области через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Услуга доступна людям, чей дом официально признали аварийным. Она размещается в разделе «Гражданам», подразделе «Жильё», вкладке «Статус недвижимости».
«Для подачи заявки нужно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, выбрать муниципалитет, заполнить онлайн-форму, указав там всех собственников, а также всех, кто проживает на жилплощади — в том числе без регистрации, и приложить необходимые документы», — говорится в сообщении.Срок оказания услуги составляет шесть рабочих дней. Ответ придёт в личный кабинет.