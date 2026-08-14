На двух дорогах Подмосковья обустраивают переходно-скоростные полосы

14 августа 2026, 13:48

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Обустройство переходно-скоростных полос проводят на двух региональных дорогах в Можайске и Мытищах специалисты Мосавтодора. Завершить работы планируется до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В Можайске переходно-скоростная полоса стала частью расширенной проезжей части на улице Мира.





«Участок расположен на выезде с улицы Академика Павлова, где находятся два детсада, школа и парк. Протяжённость полосы составляет 75 метров», — говорится в сообщении.