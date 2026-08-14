На двух дорогах Подмосковья обустраивают переходно-скоростные полосы
Обустройство переходно-скоростных полос проводят на двух региональных дорогах в Можайске и Мытищах специалисты Мосавтодора. Завершить работы планируется до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Можайске переходно-скоростная полоса стала частью расширенной проезжей части на улице Мира.
«Участок расположен на выезде с улицы Академика Павлова, где находятся два детсада, школа и парк. Протяжённость полосы составляет 75 метров», — говорится в сообщении.А в Мытищах 150-метровую переходно-скоростную полосу обустраивают на Осташковском шоссе рядом с жилым комплексом «Пироговская Ривьера». Там также планируется установить светофор.