На Байконуре готовят к запуску ракету с грузовым кораблём «Прогресс МС-33»

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-33» планируют запустить с Байконкура 22 марта. Безопасность транспортировки его и ракеты-носителя «Союз-2.1а» обеспечили подмосковные росгвардейцы, дислоцированные на космодроме. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.



Корабль доставит на космическую станцию кислород, топливо, медикаменты, нагрузочные костюмы и оборудование для научных экспериментов.

«В ходе перевозки ракеты правоохранители проверяли соблюдение пропускного режима, охраняли периметр и взаимодействовали с профильными службами космодрома для обеспечения бесперебойной работы», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что подмосковные сотрудники вневедомственной охраны вносят значительный вклад в поддержание правопорядка на территории города Байконур.
Лев Каштанов

