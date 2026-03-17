На Байконуре готовят к запуску ракету с грузовым кораблём «Прогресс МС-33»
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-33» планируют запустить с Байконкура 22 марта. Безопасность транспортировки его и ракеты-носителя «Союз-2.1а» обеспечили подмосковные росгвардейцы, дислоцированные на космодроме. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
Корабль доставит на космическую станцию кислород, топливо, медикаменты, нагрузочные костюмы и оборудование для научных экспериментов.
«В ходе перевозки ракеты правоохранители проверяли соблюдение пропускного режима, охраняли периметр и взаимодействовали с профильными службами космодрома для обеспечения бесперебойной работы», — говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что подмосковные сотрудники вневедомственной охраны вносят значительный вклад в поддержание правопорядка на территории города Байконур.