В Ивантеевке начали строить новый корпус Образовательного центра № 2

17 марта 2026, 11:12

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

​В микрорайоне Ивантеевка городского округа Пушкинский стартовало строительство нового учебного корпуса Образовательного центра № 2, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Подрядчик уже приступил к разработке котлована на улице Хлебозаводской. Параллельно ведутся работы по обустройству подъездных путей и установке ограждения стройплощадки.



Трёхэтажное здание площадью около 6 тысяч квадратных метров рассчитано на 350 мест. В нём разместятся учебные классы, библиотечно-информационный центр, кабинеты для занятий творчеством и музыкой.



Особое внимание проектировщики уделили благоустройству территории. Для учащихся обустроят зоны для отдыха, спортивные и игровые площадки, а также места для проведения уличных мероприятий.



Работы ведутся по государственной программе Московской области за счёт бюджетных средств. Завершить строительство и открыть двери нового корпуса для детей планируется в 2027 году.