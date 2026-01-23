В России не исключили наступления глобального похолодания вместо потепления

23 января 2026, 18:06

Путин: пик потепления прошел, сейчас начнется похолодание

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин, выступая 23 января в Московском физико-техническом институте (МФТИ), допустил, что после периода глобального потепления может наступить похолодание.





Одновременно глава государства подчеркнул, что РФ в любом случае продолжит освоение Арктики. По его словам, около 70% территории страны располагается в северных широтах, а развитие Северного морского пути он назвал важным для международной торговли и логистики.





«Некоторые считают, что сейчас пик потепления прошел, сейчас начнется похолодание», — сказал российский лидер.