На базе учебных заведений Пушкинского округа открыли более 40 детских лагерей
43 детских оздоровительных лагеря заработали в учебных заведениях Пушкинского округа с начала лета. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работу лагеря «Дружба», открывшегося на базе образовательного центра №8, проверил председатель окружного Совета депутатов Артём Садула.
«Наши 43 оздоровительных лагеря будут работать в первую и третью смену: с 1 по 30 июня и с 30 июля по 27 августа. Дети участников СВО занимаются в таких лагерях абсолютно бесплатно», — отметил Артём Садула.Лагерь «Дружба» посещают 150 ребят. Сейчас там проводится неделя русского языка: дети репетируют «Сказку о царе Салтане», а также учат стихи о Родине, которые будут читать на Дне России.
Лагеря дневного пребывания работают с 8:00 до 14:00. После обеда дети возвращаются по домам.