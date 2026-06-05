В Подмосковье до конца года откроют ещё пять центров телемедицины

05 июня 2026, 11:31

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ещё пять центров телемедицинских консультаций планируют открыть в Московской области до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На онлайн-приёме врач может обсудить с пациентом результаты диспансеризации и данные анализов, скорректировать лечение, закрыть больничный и продлить электронный рецепт на льготные лекарства.





«Сегодня телемедицинские центры работают в десяти медицинских организациях региона. До конца года откроем ещё в пять — в Раменской, Жуковской, Домодедовской, Одинцовской и Видновской больницах», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.