В Павловском Посаде открылся детский физкультурный лагерь «Дельфин»
Физкультурно-оздоровительный лагерь «Дельфин» заработал в ФОКе «Надежда» в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Первая смена стартовала в День защиты детей — 1 июня. Для ребят устроили настоящий праздник с дискотекой, а потом они отправились знакомиться со своими отрядами и вожатыми.
«В программу занятий в лагере входит общая физическая подготовка, тренировки в бассейне и различные мастер-классы. Кроме того, детей ждут экскурсии в музеи города, походы в кино и библиотеку и поездки в Ледовый дворец», — говорится в сообщении.Смена продлится до конца июня.
Ранее сообщалось, что в Городском парке культуры и отдыха Павловского Посада 13 июня состоится традиционный праздник для детей и родителей «7яФест».