В Павловском Посаде открылся детский физкультурный лагерь «Дельфин»

05 июня 2026, 11:19

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Физкультурно-оздоровительный лагерь «Дельфин» заработал в ФОКе «Надежда» в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Первая смена стартовала в День защиты детей — 1 июня. Для ребят устроили настоящий праздник с дискотекой, а потом они отправились знакомиться со своими отрядами и вожатыми.





«В программу занятий в лагере входит общая физическая подготовка, тренировки в бассейне и различные мастер-классы. Кроме того, детей ждут экскурсии в музеи города, походы в кино и библиотеку и поездки в Ледовый дворец», — говорится в сообщении.