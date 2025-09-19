На Белорусском и Савёловском направлениях временно изменится расписание

19 сентября 2025, 18:06

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых электричек, курсирующих на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях, изменится на период с 19 по 21 и с 26 по 28 сентября из-за путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Работы будут проводиться на станции Москва-Сити.





«На период работ — с 23:00 19 сентября до 7:20 20 сентября и в те же часы с 26 на 27 и с 27 на 28 сентября — движение по некоторым путям будут перекрывать. В связи с этим у ряда пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута. А несколько электричек отменят», — говорится в сообщении.