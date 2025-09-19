На ж/д переходах в Подмосковье с начала года установили 16 сферических зеркал

19 сентября 2025, 17:12

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

16 сферических зеркал оборудовали на одноуровневых железнодорожных переходах в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Зеркала установили на территории десяти округов в рамках профилактики несчастных случаев на ж/д объектах.





«Работы провели на станциях в Одинцовском округе, Чехове, Воскресенске, Богородском округе, Красногорске, Балашихе, Кашире, Сергиево-Посадском округе, Чехове и Домодедове. При этом больше всего зеркал — четыре — установили в Воскресенске», — говорится в сообщении.