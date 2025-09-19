Достижения.рф

На ж/д переходах в Подмосковье с начала года установили 16 сферических зеркал

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

16 сферических зеркал оборудовали на одноуровневых железнодорожных переходах в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Зеркала установили на территории десяти округов в рамках профилактики несчастных случаев на ж/д объектах.

«Работы провели на станциях в Одинцовском округе, Чехове, Воскресенске, Богородском округе, Красногорске, Балашихе, Кашире, Сергиево-Посадском округе, Чехове и Домодедове. При этом больше всего зеркал — четыре — установили в Воскресенске», — говорится в сообщении.
Список железнодорожных станций, на которых установили сферические зеркала, размещён на сайте Минтранса Московской области.
Лев Каштанов

