18 ноября 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

На территории нынешнего Серпухова около 400 лет назад располагалось Аистовское озеро, где постоянно гнездились аисты. Сейчас в округе восстанавливают популяцию этих птиц, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Два года назад с инициативой выступили активисты движения «Отдел пучков». Теперь вдоль берега реки Протвы среди пойменных лугов с богатой кормовой базой начали устанавливать 11-метровые опоры. Чтобы привлечь птиц, применяют проверенную белорусскую методику: на платформах монтируют готовые основы гнёзд. Это создаёт эффект обжитого места и повышает шансы на успешное гнездование.

«Такая системная работа позволит вернуть аистов на берега Протвы и поддержать биоразнообразие нашего муниципалитета», – отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.