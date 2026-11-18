На берега реки Протвы в Серпухове возвращают аистов
На территории нынешнего Серпухова около 400 лет назад располагалось Аистовское озеро, где постоянно гнездились аисты. Сейчас в округе восстанавливают популяцию этих птиц, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Два года назад с инициативой выступили активисты движения «Отдел пучков». Теперь вдоль берега реки Протвы среди пойменных лугов с богатой кормовой базой начали устанавливать 11-метровые опоры. Чтобы привлечь птиц, применяют проверенную белорусскую методику: на платформах монтируют готовые основы гнёзд. Это создаёт эффект обжитого места и повышает шансы на успешное гнездование.
«Такая системная работа позволит вернуть аистов на берега Протвы и поддержать биоразнообразие нашего муниципалитета», – отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.
Проект реализуют благодаря взаимодействию нескольких сторон. Администрация согласовала места для установки столбов. Комбинат благоустройства обеспечил проект материалами и привёз брёвна. А волонтёры и жители целыми семьями вручную плетут гнёзда из ивовых прутьев.