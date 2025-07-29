Центр Павловского Посада переключили на собственные скважины
В Павловском Посаде переключили подачу воды в центр города, теперь этот ресурс будет поставляться из собственных скважин. Об этом сообщил глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов в ходе оперативного совещания с представителями ключевых служб, передаёт пресс-служба муниципалитета.
«Мы переключили центр Павловского Посада на собственные скважины. Ожидается, что это положительно повлияет на качество водоснабжения и стабилизирует подачу воды», — сказал Денис Семёнов.Он добавил, что теперь в фокусе внимания водоснабжение в рабочем посёлке Большие Дворы.
«Там предстоит масштабная работа. Я поручил Мособлводоканалу держать эту задачу на особом контроле», — подчеркнул Денис Семёнов.На совещании также осуждались вопросы сезонного благоустройства и запросы жителей. Выполнение этих запросов является одной из ключевых задач окружных властей.