Центр Павловского Посада переключили на собственные скважины

29 июля 2025, 09:46

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

В Павловском Посаде переключили подачу воды в центр города, теперь этот ресурс будет поставляться из собственных скважин. Об этом сообщил глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов в ходе оперативного совещания с представителями ключевых служб, передаёт пресс-служба муниципалитета.







«Мы переключили центр Павловского Посада на собственные скважины. Ожидается, что это положительно повлияет на качество водоснабжения и стабилизирует подачу воды», — сказал Денис Семёнов.

«Там предстоит масштабная работа. Я поручил Мособлводоканалу держать эту задачу на особом контроле», — подчеркнул Денис Семёнов.