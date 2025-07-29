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Центр Павловского Посада переключили на собственные скважины

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

В Павловском Посаде переключили подачу воды в центр города, теперь этот ресурс будет поставляться из собственных скважин. Об этом сообщил глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов в ходе оперативного совещания с представителями ключевых служб, передаёт пресс-служба муниципалитета.



«Мы переключили центр Павловского Посада на собственные скважины. Ожидается, что это положительно повлияет на качество водоснабжения и стабилизирует подачу воды», — сказал Денис Семёнов.
Он добавил, что теперь в фокусе внимания водоснабжение в рабочем посёлке Большие Дворы.

«Там предстоит масштабная работа. Я поручил Мособлводоканалу держать эту задачу на особом контроле», — подчеркнул Денис Семёнов.
На совещании также осуждались вопросы сезонного благоустройства и запросы жителей. Выполнение этих запросов является одной из ключевых задач окружных властей.
Лев Каштанов

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